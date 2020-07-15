Забывшая маску французский министр в панике побежала за машиной

Министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер (Agnès Pannier-Runacher) запаниковала и побежала за своей машиной, когда поняла, что забыла там маску. Инцидент произошел во время праздновании Дня взятия Бастилии в Париже. Видео происшествия появилось в Twitter-аккаунте канала BFMTV.

Чиновница выходила из машины, улыбаясь, однако вскоре ее охватила паника, когда она поняла, что оставила маску в автомобиле. На кадрах можно заметить, что политик побежала вслед за транспортным средством прежде, чем дать понять коллегам, что у нее нет маски. В свою очередь сотрудники, предусмотрительно полагавшие, что подобный инцидент может случиться, быстро предоставили ей запасную маску.

Ношение маски было обязательным для всех людей, принимающих участие в праздновании Дня взятия Бастилии в Париже. Количество посетителей на праздновании также было ограничено в связи с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.