Вынесен приговор двум избившим до смерти фаната у могилы Цоя в Петербурге

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор двум мужчинам, которые избили до смерти фаната у могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным городской прокуратуры, Николая Масницкого и Павла Порфирьева признали виновными по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Каждого из них приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что мужчины в августе 2019 года решили напасть на потерпевшего на почве личных неприязненных отношений. Они проследили за своей жертвой на Богословском кладбище и в 55 метрах от могилы Цоя напали. От полученных множественных ударов потерпевший скончался.