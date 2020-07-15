В российском городе больше полусотни человек отравились шаурмой

В городе Шадринск Курганской области более полусотни человек отравились шаурмой, купленной в одном из городских павильонов общественного питания. Об этом сообщила газета «Курган и курганцы».

Информация о массовом отравлении появилась 14 июля, тогда сообщалось о 34 больных, в том числе четырех несовершеннолетних. 15 июля стало известно 53 случаях отравления, 17 человек пришлось госпитализировать. Заболевших в тяжелом состоянии нет.

Как пишет газета, Роспотребнадзор проводит проверку, в рамках которой сотрудники ведомства проведут анализ внешней среды в заведении. Исследования проводятся в одном павильоне. Следственный комитет также начал доследственную проверку, за ситуацией следит Шадринская прокуратура.

9 июля сообщалось, что более десяти жителей Республики Алтай отравились медвежатиной и попали в больницу с диагнозом «трихинеллез» (паразитарное заболевание, сопровождаемое лихорадкой, отеками, сыпью и поражением внутренних органов). Как сообщили в Роспотребнадзоре, мужчины охотились на медведей и поели вяленой медвежатины. Они отравились из-за того, что мясо не было термически обработано.