Россияне массово бросились искать билеты в Турцию

Российские туристы массово бросились искать авиабилеты в Турцию после появления данных о скором возобновлении авиасообщения со страной. Об этом свидетельствуют данные сервиса для путешественников Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученной информации, количество соответствующих поисковых запросов резко возросло уже с полудня. В частности, пользователей интересуют рейсы по таким направлениям, как Стамбул, Анталья, Даламан, Измир и Бодрум.

При этом прямых перелетов по указанным маршрутам пока нет. «Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше по сравнению со вчерашним днем», — говорится в сообщении.

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Представители сервиса предупреждают о том, что перед бронированием перелетов необходимо изучить последние данные на сайтах посольств и авиакомпаний о запуске пассажирских авиаперевозок, так как в случае отмены рейса сдать купленный билет обратно и вернуть потраченные средства будет сложно.

Минтранс Турции ранее заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки в среду, 15 июля.

В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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