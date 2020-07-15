Глава UFC рассказал о поединке Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедова и американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит BJPenn.

Уайт заявил, что пока не связывался с Нурмагомедовым, так как дал ему время пережить смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова. «Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду вестей от Хабиба. Хочу оставить его в покое, пока он не будет готов говорить. Я позволю ему оплакивать отца и делать то, что он должен», — заявил он.

12 июля Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, прокомментировал слухи о завершении спортсменом карьеры. Он назвал эту информацию ложью и попросил дать бойцу время пережить смерть отца.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Нурмагомедов осенью 2020-го должен встретиться с Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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