ЗАГСы Москвы отменили предварительную запись

Москвичи могут получить услуги в столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания при личном обращении без предварительной записи с 13 июля 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов. За три месяца отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг — регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы — теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи», — рассказала Анастасия Ракова.

Граждане, которые подали заявление через Единый портал госуслуг или записавшиеся ранее на прием в отдел ЗАГС будут приняты для оказания услуги в приоритетном порядке.

Во время особого режима работы была создана специальная почта для оперативного реагирования на обращения граждан. На почту поступило более 2000 обращений — на все обращения были составлены ответы. С 13 июля 2020 года июля прием запросов осуществляется по почте zags@mos.ru.

При посещении отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания, а также необычных площадок для регистрации брака гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

С 23 июня 2020 года в столичных ЗАГСах возобновлены торжественные церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно зарегистрировать брак на необычных площадках столицы.

