Еще четырех фигурантов по делу о торговле младенцами арестовали

Басманный суд Москвы арестовал до 14 сентября еще четырех фигурантов дела о торговле младенцами: Кирилла Анисимова, Владислава Мельникова и Романа Емашева, Татьяну Блинову отправили под домашний арест. Об этом сообщила RT пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Адвокат Игорь Трунов, чья адвокатская контора представляет интересы фигурантов дела, ранее заявил, что среди родителей младенцев есть «высокопоставленные должностные лица иностранных государств».

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны и впоследствии арестованы четыре акушера-гинеколога Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Им было предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы»).

23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.