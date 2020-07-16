Адвокат отреагировал на слухи об отказе Ефремова от его услуг

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения об отказе артиста от его услуг. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, не не знает, откуда пошел подобный слух. «Видимо, кому-то нечем больше привлечь внимание подписчиков или читателей. Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать», — заверил он.

Ранее в сети появилась информация, будто Ефремов расторг договор с Пашаевым и выбрал своим защитником адвоката Петра Хорхорина.

10 июля Федеральная палата адвокатов России наказала адвокатов по делу Ефремова за нарушение этики. В июне Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. В обращении организация попросила представителей сторон, а также юристов, не имеющих отношения к уголовному делу, воздерживаться от публичных высказываний.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.