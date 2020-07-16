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В Армении прокомментировали сообщения о потерях во время боев

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Потерь среди состава вооруженных сил Армении после возобновления боестолкновений на границе с Азербайджаном нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, армянские военные в ночь на 16 июля пресекли диверсию со стороны ВС Азербайджана. Она также отметила, что армянские села Айгепар и Мовсес подвергаются обстрелу из гаубиц Д-30. Министр подчеркнула, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, который был установлен с полуночи 15 июля.

Ранее поступили сообщения о том, что на товузском направлении границы между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Согласно заявлению министерства обороны Азербайджана, вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на границе. Министерство также сообщило, что села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что боевые действия могут перерасти в масштабную войну из-за Нагорного Карабаха.

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