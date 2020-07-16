UFC нашел замену Нурмагомедову в бою с Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что организация нашла замену россиянину Хабибу Нурмагомедову в случае, если он откажется от поединка с американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит BetOn.

«Мы планируем сделать Дастина Порье запасным вариантом для подстраховки боя Хабиб — Гэтжи. Он только что провел очень яркий бой с Деном Хукером. Думаю, что он все еще в отличной форме и сможет выйти, например, за месяц до боя», — заявил Уайт. Он добавил, что Гэтжи хотел провести реванш с Порье, поэтому их поединок мог бы стать «настоящим фейерверком».

15 июля Уайт заявил, что пока не связывался с Нурмагомедовым по поводу поединка с Гэтжи, так как дал ему время пережить смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова. Он посчитал, что бой не должен сорваться.

Нурмагомедов осенью 2020-го должен встретиться с Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.