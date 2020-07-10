Глава UFC поддержал Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил поддержку россиянину Хабибу Нурмагомедову, отец которого Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля. Отрывок пресс-конференции с участием промоутера доступен в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Уайт подчеркнул, что решил не беспокоить 31-летнего россиянина в ближайшее время. «То, что случилось, — ужасно. Мы знаем, насколько Хабиб был близок с отцом, и переживаем за него. Мы дадим ему время, чтобы прийти в себя после утраты», — заявил промоутер.

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Он также подчеркнул, что у UFC нет договоренности с Нурмагомедовым относительно возвращения в октагон осенью 2020-го. Планировалось, что россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе в поединке с Джастином Гэтжи.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

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