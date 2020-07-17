Пассажирский автобус сгорел после столкновения с «Газелью» на российской трассе

Рейсовый пассажирский автобус сгорел после столкновения с «Газелью» на трассе М-4 в Елецком районе Липецкой области. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Сообщается, что восемь человек пострадали, троих из них доставили в больницу с легкими травмами. По предварительным данным в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 375 километре трассы М-4 «Дон».

Пассажиров сгоревшего автобуса разместят на время в гостинице.

14 июля в Ростове-на-Дону женщина заснула посреди дороги, попала под колеса автомобиля и погибла. ДТП произошло ночью 11 июля на проспекте Шолохова. На записи с камеры наружного наблюдения видно, что женщина выходит на середину проезжей части и ложится на асфальт.