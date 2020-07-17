Опубликованы не вошедшие в Playboy эротические фото Бузовой

Опубликованы эротические снимки ведущей и певицы Ольги Бузовой, не вошедшие в новый выпуск мужского журнала Playboy. Несколько фотографий выпустил Super в своем Telegram-канале. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в четвертый раз разделась для обложки издания.

Отмечается, что снимки — бекстейдж со съемок. Кадры были сделаны на природе, у загородного дома и внутри жилого здания. На большинстве из них Бузова в купальнике. При этом на эротических фото она не обнажает грудь.

О своем появлении в летнем номере Playboy ведущая ранее сообщила в Instagram. В комментариях многие поклонники делали Бузовой комплименты. В номере помимо откровенных снимков также есть интервью певицы.

Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2». В третий раз она снималась после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда начинала музыкальную карьеру.

Playboy — журнал для мужчин, который начал издаваться в США в 1953 году. Издание основал Хью Хефнер. В прошлом на обложках Playboy появлялись такие знаменитости, как Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд и Памела Андерсон. В настоящее время журнал выпускается на разных языках во всем мире, в том числе в России.