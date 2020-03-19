Playboy останется без печатной версии

Американский журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном варианте. О намерении отказаться от выпуска издания в США сообщил глава Playboy Enterprises Бен Кон (Ben Kohn) в своем блоге на платформе Medium.

По словам руководителя компании, последний номер выйдет весной 2020 года. С 2019 года журнал выходил раз в квартал. Кон пояснил, что отказ от печатной версии обсуждался между сотрудниками достаточно давно, но принятие решения ускорилось из-за кризиса в связи с распространением коронавируса.

«Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте», — добавил он. Бизнесмен заметил, что в 2021 году компания планирует вернуться к печатному формату, но уже «в различных новых формах».

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Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года, был основан Хью Хефнером. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на разных языках во всем мире. Хефнер, создатель бренда, умер в сентябре 2017 года.

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У компании за годы появились свои телешоу, брендированные вещи, курорты, клубы, звукозаписывающая компания. В новом тысячелетии Playboy уже проводил эксперименты с печатным форматом. В октябре 2015 года журнал отказался от обнаженных женщин на обложках, но к февралю 2017 года это решение было отменено.

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