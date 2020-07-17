Кремль предупредил об обнулении шансов на мир в Донбассе

Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе. О риске обнуления шансов на мир предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москву настораживают заявления Киева о неактуальности минского комплекса мер и о том, что его нужно заменить более современным документом.

Песков подчеркнул, что «даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры» невозможно без участия представителей самопровозглашенных республик. При этом, отметил представитель Кремля, «украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними».

Ранее сообщалось, что заявлениями Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения недовольны президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.

В марте президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников позже констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям.