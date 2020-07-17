Кремль отверг обвинения во вмешательстве России в британские выборы

Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в какой-либо стране, в частности в Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы последовательно категорически отрицаем любую возможную причастность Российской Федерации к вмешательствам в выборы какой бы то ни было страны, включая Великобританию», — сказал пресс-секретарь президента.

16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться через интернет в парламентские выборы в стране в 2019 году.

По его словам, правительство провело« широкий анализ» и пришло к выводу, что «некие российские акторы», вероятнее всего, стремились вмешаться в выборы 2019 года, распространяя незаконно полученные правительственные документы. При этом свидетельств «полномасштабного вмешательства» у Лондона нет.

Всеобщие досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании, инициированные премьер-министром страны Борисом Джонсоном, прошли 12 декабря 2019 года. На них уверенно победила Консервативная партия во главе с ним, получив 365 из 650 мест. Лейбористы получили только 202 места.