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Названа сборная 36-го тура АПЛ

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Названа сборная по итогам 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее количество футболистов (по два игрока) в команду делегировали «Арсенал», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Дамиан Мартинес («Арсенал»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Томас («Лестер»).

Полузащитники: Майкл Антонио («Вест Хэм»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Александр Ляказетт («Арсенал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

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