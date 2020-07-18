Полуголый мужчина пытался скрыться от полиции и залез на крест

В Киеве мужчина пытался скрыться от полиции и забрался на стоящий у дороги деревянный крест. Видео поимки полуголого украинца опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

На кадрах видно, что мужчина в одних лишь шортах и с сумкой на плече висит на деревянной балке креста. Рядом с беглецом стоят полицейские и о чем-то с ним беседуют. О причинах погони за киевлянином не сообщается.

Ранее сообщалось, что нелегальный перевозчик при попытке укрыться от сотрудников ГИБДД зашел по пояс в Москву-реку. Увидев на шоссе полицейских, он бросил машину и побежал к воде. Правоохранителям долго пришлось убеждать его покинуть «укрытие».