В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против закона Мизулиной о ЛГБТ

В Москве начались задержания пикетирующих против нового законопроекта о внесении поправок в Семейный кодекс, который был разработан группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом рассказала принадлежащему Григорию Березкину РБК активистка Анна Щетникова.

В настоящее время 15 задержанных доставлены в Тверское ОВД по ч. 5 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»). При этом Щетникова назвала задержания «довольно жесткими».

«Пришла к Госдуме постоять с плакатом, правда, не успела. Сотрудники не представились, грубо схватили всех, как только первая девушка встала с плакатом, всю пикетную очередь», — подтвердила эту информацию в беседе с изданием активистка Полина Симоненко.

Кроме того, участников аналогичных пикетов задержали и в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

При этом в пресс-службе главного управления МВД по России РБК рассказали, что не располагают информацией о случившемся.

Поправки Мизулиной в Семейный кодекс предполагают, что родителями могут считаться только кровные отец и мать. Кроме того, законопроект запрещает заключение однополых браков (в том числе при смене пола) и усыновление детей ЛГБТ-парами.