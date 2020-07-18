Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов

Власти Польши отменили сроки исковой давности для уголовных дел с участием деятелей коммунистической партии страны. Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным издания, соответствующий закон подписал президент республики Анджей Дуда. В документе отмечается, что преступлениями коммунистического режима считаются репрессии и другие формы нарушения прав человека, совершенные должностными лицами коммунистической партии Польши в 1917-1990 годах, которые считались преступлениями на момент совершения правонарушений.

До вступления в силу закона срок исковой давности для преступлений, совершенных деятелями компартии, составлял 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении.

По данным следственного отдела Института национальной памяти Польши, в Комиссии преследования преступлений против польского народа открыто 431 производство по делам о коммунистических преступлениях. Из них более чем в 300 используется квалификация «преступление против человечности», не подлежащее исковой давности.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде. Говоривший с президентом представился генсеком ООН и поздравил главу Польши с переизбранием. В разговоре он затронул тему коронавируса, а затем предложил Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.

15 июля польский лидер рассказал в своем Twitter-аккаунте, что раскусил обман российских пранкеров из-за слова «зубровка», которое его собеседник произносил слишком хорошо: по словам президента, у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которого изображал звонивший, не настолько четкое произношение.