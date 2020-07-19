Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Артист принес извинения после того, как Наргиз опубликовала в социальных сетях скриншот интервью Охлобыстина и поинтересовалась, почему незнакомый ей человек рассуждает о ее пороках. Актер в своем сообщении признал, что «походу с дуру ляпнул». Он подчеркнул, что наверняка не прав.

Ранее Охлобыстин рассказал о последней беседе с артистом Михаилом Ефремовым перед смертельным ДТП и о его пьющем окружении. Он отметил, что публике нравился «образ» Ефремова-алкоголика, «веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана».