Одного из самых разыскиваемых преступников в мире обнаружили в Белоруссии

Ян Марсалек, бывший топ-менеджере компании Wirecard, которого во всем мире разыскивают по подозрению в махинациях почти на два миллиарда евро, может скрываться в Белоруссии. Такой вывод сделали авторы расследования, над которым совместно работали проекты The Insider, Bellingcat, а также издания Der Spiegel и McClatchy.

В 2019 году в финансовых бумагах немецкого оператора электронных платежей Wirecard обнаружили несоответствия — на счетах компании не было 1,9 миллиарда евро, которые указывались в отчетах в качестве актива. В 2020 году топ-менеджеров компании, включая Марсалека, занимавшего пост операционного директора, уволили. Глава компании был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком, а Марсалек сбежал.

По данным расследователей, бывший топ-менеджер пытался обмануть следствие, купив билеты на Филиппины, однако туда он не поехал. В беседе с бывшим коллегой на вопрос, находится ли он в «политически стабильной среде», Марсалек ответил, что поводов для беспокойства нет — «у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет». То, что речь идет о Белоруссии, по версии журналистов, подтверждают данные о пересечении границы. По ним, Ян Марсалек на частном самолете прибыл в Минск в ночь на 19 июня.

Также в расследовании отмечают, что Марсалек мог быть связан с российскими спецслужбами и даже передавал им секретные сведения, однако доказательств издания не приводят.

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