Жители российского поселка обратились к Путину с помощью картошки

В поселке Кукуевка (Курская область) местные жители использовали поле с кустами картофеля, чтобы обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они пропололи картошку так, чтобы с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке», сообщает Telegram-канал Readovka.

Жители поселка жалуются на необеспеченность поселка инфраструктурой — из-за юридических сложностей в нем нет ни дорог, ни газа. С января 2018-го здесь прекратилась выдача разрешений на строительство, но к тому моменту в поселке уже было продано 2 тысячи участков и построено 550 домов.

В настоящее время местные жители не имеют возможности достроить свои дома, зарегистрировать уже построенные и прописаться в них. Они уже дважды записывали видеообращения, адресованные президенту.

Зимой 2018-го неоновая надпись «Путин, помоги!» появилась на жилом доме в Санкт-Петербурге. Жители дома №5 на Ремесленной улице установили в окнах своих квартир огромные светодиодные буквы, чтобы обратить внимание на проблему строительства моста в непосредственной близости от жилого здания. Они также вывесили на фасаде здания плакат «Мы не хотим жить под мостом».

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