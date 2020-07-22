Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

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По состоянию на 04:30 мск 22 июля, общее число инфицированных достигло 15 091 880. С начала пандемии умерли 619 410 пациентов.

Предыдущая отметка в 14 миллионов заражений была пройдена 18 июля. Таким образом, миллион человек заразились за четыре дня.

Информация Worldometers несколько опережает данные Университета Джонса Хопкинса. По информации этого проекта, в мире выявлено 14 893 706 случаев инфицирования, скончались 615 364 человек.

Ранее 22 июля специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пришли к выводу, что реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз. Исследователи протестировали на наличие коронавируса или антител к нему людей, у которых не было подозрений на заболевание. У многих из них был выявлен вирус, протекающий в той или иной форме. Эксперты заподозрили, что в некоторых штатах число больных может быть в 13 раз больше, чем указано в официальной статистике