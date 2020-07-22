Врио губернатора Архангельской области пообщался с молодежью

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский стал спикером форума «Территория смыслов» и провел «диалог на равных» с российской молодежью. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Основной темой обсуждения стало формирование новой среды, где главный фактор — развитие человеческого капитала. Врио губернатора, отвечая на заданный участниками форума вопрос про отток населения, подчеркнул, что эта проблема остается первоочередной во многих регионах и предложил свое решение.

«Наша задача — мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся. И тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома, благоустраивать качественную городскую среду», — сказал Цыбульский.

Он также ответил на вопрос о нехватке кадров на селе, отметив, что для молодых специалистов недостаточно, исходя из практики, жилья и единовременной выплаты по программе «Земский доктор». Цыбульский считает, что в первую очередь, на местах необходимо создавать условия для профессионального роста, в том числе сделав акцент на развитие телемедицины. «И над этим тоже сейчас работаем», — заметил врио губернатора.

Участников форума также интересовали темы взаимодействия государства и бизнеса, формирования лидерских качеств и правильной постановки целей, а также выстраивания отношений власти и населения в условиях пандемии.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей». В этом году он стартовал 18 июля и продлится до 2 сентября.

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