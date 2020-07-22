Собянин освободил от должности главу департамента образования Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу департамента образования Исаака Калину. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

В указе сказано, что Калина покинул департамент по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.

Новым главой департамента образования столицы назначен Александр Молотков, следует из другого указа.

Калина окончил Оренбургский государственный педагогический институт имени Чкалова, начинал карьеру педагогом в регионе. В 1996-2002 годах он возглавлял главное управление образования администрации региона. С 2007 года занимал должность замминистра образования и науки России, с ноября 2010 года стал руководить департаментом образования Москвы.

Молотков окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, карьеру начал со строительства жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска. В 1998 году был приглашен на работу в Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, в 2003-2011 годах возглавлял инвестиционную компанию. С 2011 года он работал в столичном департаменте образования, в апреле 2017 года стал заместителем его руководителя.