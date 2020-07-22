Соловьев рассказал об открытых Зеленским «вратах Ада»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что своими действиями во время захвата заложников в Луцке президент Украины Владимир Зеленский открыл «врата Ада». Соответствующее сообщение Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, запись видеообращения по требованию преступника стала грубейшей ошибкой. Он пояснил, что теперь террористы знают, что власть можно продавить и она выполнит выдвинутые ими требования. Соловьев подчеркнул, что теперь «пойдет захват за захватом».

Ранее Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне». После ареста преступника глава государства сразу же удалил видео из соцсетей.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».