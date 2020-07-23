Россиянка пожаловалась в полицию на поселившегося в квартире Чебурашку

Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на якобы поселившегося в квартире Чебурашку. По словам женщины, он мешал ей спать. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте УМВД России по Приморскому краю.

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«За мной систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», — приводятся в сообщении слова россиянки. В нем отмечается, что полиция регистрирует, отрабатывает и проверяет все жалобы — «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».

«Если вы дома ночуете одни, включайте ночник. Так вам будет более спокойно и безопасно», — посоветовали подписчикам приморские полицейские.

Чебурашку придумал в 1966 году писатель Эдуард Успенский, а его образ в мультфильме «Крокодил Гена» создал Леонид Шварцман три года спустя. Всего по мотивам книги Успенского было снято четыре фильма: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу». Их режиссером выступил Роман Качанов.

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