МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно. Это заявление стало ответом на опубликованный МИД России комментарий, посвященный 80-летию вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.

Рейнсалу считает, что подобные действия российской стороны не идут «на пользу двусторонним отношениям», поскольку они оправдывают «советскую оккупацию». Он отметил, что Эстония осуждает попытки фальсифицировать историю.

Материалы по теме «Ни жалости, ни пощады» Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев

«Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса — документа, который стал основой для продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского Союза как незаконную аннексию с применением силы», — пояснил министр.

Ранее 23 июля главы внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором заявили о готовности противостоять любым попыткам России переписать историю.

18 июля президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны. По его мнению, данный процесс был законным.

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



