Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан публично отказаться от применения силы, передает «Новости-Армения».

На заседании правительства 23 июля Пашинян заявил, что необходимо укрепить систему единой безопасности Армении и Нагорного Карабаха, который должен стать полноценной стороной переговоров.

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«Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и антиармянской риторики», — добавил глава правительства.

По словам Пашиняна, переговоры будут иметь смысл, если Баку «откажется от своего максималистского подхода и будет готов к уступкам».

Армянский лидер добавил, что Азербайджан вел обстрел по населенным пунктам. Поэтому страны, продающие Баку оружие, должны понимать, что оно используется против мирного населения, что является преступлением.

«Создается впечатление, что против граждан и Вооруженных сил Армении сражается не Азербайджан, а производящие смертоносное оружие международные корпорации вместе со своими специалистами», — добавил Пашинян.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. По официальным данным, погибли пять армянских военнослужащих, 12 военных и один мирный житель в Азербайджане. 23 июля Баку заявил, что Армения устроила обстрелы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, из-за которого две страны 30 лет ведут территориальный спор.