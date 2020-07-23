Володин посетил Саратов и предложил выделить школам по полмиллиона рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Саратов и предложил выделить местным школам по полмиллиона рублей из бюджета на строительство ледовой арены. Об этом сообщает издание «Регион 64».

По его словам, деньги необходимы, чтобы школы «закрыли свои потребности и решили вопросы по подготовке к новому учебному году». К вопросу строительства ледовой арены на территории Студгородка, которому была посвящена поездка, он предложил вернуться в следующем году.

«Раз уже есть, нужно направить детям», — сказал Володин.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», на который выделено 295,1 миллиарда рублей. Согласно плану, до 2024 года в школах страны предполагается внедрить новые методы и программы обучения. Также в общеобразовательных учреждениях будет организовано около 230 тысяч новых мест, откроются 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Кроме того, планируется ликвидировать многие старые форматы — например, третью смену. К учебному процессу будут привлечены родители учеников и общественные объединения.