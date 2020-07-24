В Находке откроют новый парк

В Находке в сентябре этого года будет открыт новый парк, сообщает ТАСС.
Объект благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы начались в 2019 году.
«Сейчас там завершаются масштабные работы по озеленению территории и установке освещения», — сообщили в администрации города.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.