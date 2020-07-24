Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

Спутники Starlink системы глобального интернета помешали наблюдениям за кометой C/2020 F3 (NEOWISE). Об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес (Daniel López).

Лопес опубликовал в Facebook изображение кометы NEOWISE, сделанное с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания). Специалист заметил, что кроме самой кометы на снимке оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.

«Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», — заявил Лопес. По его словам, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли. Астрофотограф заметил, что летящие по небу объекты мешают научным наблюдениям.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), пролетающая над Землей раз в семь тысяч лет, максимально приблизилась к нашей планете в четверг, 23 июля. Небесный объект можно разглядеть вечером и в первую половину ночи в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

В начале июня SpaceX вывела на околоземную орбиту дополнительную партию из 60 спутников Starlink. Среди отправленных аппаратов находился тестовый, оснащенный затемняющими панелями. Установленная на спутнике система предотвращает отражение солнечных лучей от корпуса аппарата для того, чтобы блики не мешали научным наблюдениям.