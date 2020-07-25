Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США

Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему. Он собран из тончайших проводников и покрыт слоем золота. Распознавая различные вещества в газообразном состоянии, индикатор меняет цвет, а искусственный интеллект интерпретирует показания индикатора и сообщает, какое именно вещество находится в организме пациента.

Чтобы устройство работало, требуется реагент, восприимчивый к коронавирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона. Ученые полагают, что их изобретение позволит создавать облачные базы данных с зараженными SARS-CoV-2, которые будут использовать специалисты-медики.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. Более 641 тысячи человек по всему миру скончались от связанных с ним причин.