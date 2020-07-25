Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал свое поражение от Магомеда Исмаилова. Его слова приводит Vseprosport.

38-летний тяжеловес назвал победу оппонента «стремной». «В отличие от него, я вышел драться. Думал, он мужчина и выйдет биться за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может», — заявил Емельяненко.

Он также поделился мнением, что гораздо лучше соперника был готов функционально, а большую часть поединка не ощущал никакой угрозы от Исмаилова. «Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.

У спортсмена также остались вопросы и к работе рефери. «Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать бойцов в стойку», — отметил он.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.

Преимущество в весе у Емельяненко перед боем составляло 22 килограмма. Поединок должен был состояться еще весной, однако его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса.