Мать похищенного младенца пожелала посадить преступницу на электрический стул

Мать младенца, похищенного из роддома в городе Сальске Ростовской области, Наталья Русикова заявила о желании посадить преступницу на электрический стул. Об этом в субботу, 25 июля, она рассказала изданию «Подъем».

По словам женщины, она находится в состоянии шока после произошедшего похищения. «Я эту женщину никогда не видела. Если честно, жалко, что у нас в стране мораторий, я бы таких людей на электрический стул сажала», — добавила Русикова.

Ранее мать ребенка рассказала, что подозреваемая пыталась залезть к ней в палату через окно. «Женщина, которая его забрала, она стучалась к нам с вечера в окно», — рассказала Русикова. Кроме того, женщина предположила, что ее ввели в гипноз, так как за все то время, пока похитительница была рядом, пациентка ничего странного и опасного не заметила. Мать ребенка опомнилась только после того, как вышла из комнаты в уборную.

Известно, что полицейские задержали в селе Яшалты (Калмыкия) подозреваемую в похищении ребенка из роддома Ростовской области. Telegram-канал Baza отметил, что ей оказалась Елена Линник. У нее произошел выкидыш, после чего женщина пошла в роддом и хотела украсть новорожденного ребенка.