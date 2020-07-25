Кадыров прокомментировал поражение Емельяненко нокаутом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поединок с участием российских бойцов смешанного стиля (MMA) Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Исмаилов одержал заслуженную победу над оппонентом. Он поздравил бойцов с долгожданным выяснением отношений и подчеркнул, что на словах спортсмены выглядели более убедительно.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.

Преимущество в весе у Емельяненко перед боем составляло 22 килограмма. Поединок должен был состояться еще весной, однако его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса.