Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск запланировал скорое появление двух новых моделей электромобилей. Об этом пишет портал Electrek.

Сейчас в разработке находится компактный электрокар. Его планируют собирать в Китае и выпустить на глобальный рынок.

Также издание узнало о планах Tesla создать фургон на 12 мест. Этот электромобиль предназначен для перевозки пассажиров в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе.

Выпуск новинок запланирован ориентировочно на 2023 год.

При этом сам Маск отметил, что не собирается раскрывать планы компании, «но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-нибудь компактный и более вместительный автомобили». При этом он отметил, что существующая линейка электрокаров еще не исчерпала себя.