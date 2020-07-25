США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса

США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что препарат обладает великолепным действием, и поэтому администрация президента обеспечила контроль над запасами средства. По сообщениям СМИ, США выкупили почти весь запас ремдесивира на три месяца вперед. Другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.

Во многих странах, в том числе США, Японии, Республике Корея, Индии, Израиле, Великобритании, ремдесивир официально одобрен для использования при лечении больных коронавирусом. Изначально средство разрабатывалось для лечения гепатита С и других заболеваний.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только ремдесивир. Она отметила, что лекарство уменьшает число случаев госпитализации.

В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что препарат ремдесивир действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациенты, кому внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.