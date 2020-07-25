Назван способ спастись от сильной жары

Специалисты МЧС РФ рассказали, как уберечь организм от перегрева при сильной жаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели указали, что тепловой удар развивается стремительно, поэтому на улице нужно носить головной убор и легкую одежду. По возможности желательно оставаться в тени, избегать тяжелых физических нагрузок и воздержаться от алкоголя.

Также отмечается важность соблюдения правильного питьевого режима. В МЧС пояснили, что из-за неограниченного, беспорядочного питья возрастает нагрузка на сердце. Кроме того, утолить жажду таким способом не получится.

В ведомстве перечислили признаки теплового удара: это мигрень, слабость, тошнота и рвота, покраснение кожи, а также повышение температуры тела до опасных отметок. Пострадавшего нужно как можно скорее увести в прохладное место, заставить лечь на ровную поверхность и обложить мокрой тканью.

8 июля сообщалось, что на юге России установилась жара в 42 градуса, в частности в Калмыкии и Астраханской области. В 8 июля сообщалось, что на юге России установилась жара в 42 градуса, в частности в Калмыкии и Астраханской области. В некоторых населенных пунктах в течение дня температура доходила до 43 градусов.