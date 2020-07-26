Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Председатель комитета по обороне парламента страны Тобиас Элвуд призвал военное ведомство разработать стратегию противодействия угрозе британским спутникам, которая якобы исходит от России.

Политик считает, что такие разработки несут угрозу и для системы GPS. «Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона», — сказал Элвуд. Он добавил, что потеря GPS помешает навигации.

Ранее глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. По его словам, действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут стать угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир.

В МИД России отметили, что обвинения Великобритании являются пропагандистским вбросом. Представители министерства подчеркнули, что 15 июля испытания были проведены в полном соответствии с международным правом и не создавали угроз для каких-либо космических объектов. В ходе них российский спутник-инспектор собрал техническую информацию о состоянии другого отечественного космического аппарата.

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