«Ливерпуль» завершил чемпионский сезон в АПЛ победой

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На первой минуте хозяев вывел вперед Дуайт Гейл. Красные ответили забитыми мячами Вирджила ван Дейка, Дивока Ориги и Садио Мане.

«Ливерпуль», ставший чемпионом за семь туров до конца турнира, выиграл второй матч подряд. По итогам сезона мерсисайдцы набрали 99 очков.

В активе «Ньюкасла» после 38 туров 44 очка. Клуб расположился на 13-й позиции.