Мечта о славе подтолкнула школьника из села построить вышку сотовой связи

Российский школьник Юрий Крысов построил вышку сотовой связи в своем родном селе Песцы Чановского района Новосибирской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал сам девятиклассник, мобильный интернет в его селе очень плохой, а для проводного интернета необходимо протянуть оптоволоконный кабель, стоимость которого составляет около миллиона рублей. «Для деревни из 60 дворов деньги нереальные. Тогда я начал искать решение», — сказал Крысов.

Школьник попросил односельчан сделать из стальных прутьев антенну высотой около десяти метров, затем расположил на ее верхушке роутер одного из мобильных операторов, а внизу установил модем и маршрутизатор с проводами. «Роутер ловит интернет и передает сигнал по кабелю к трем домам. Можно подключить и больше, если маршрутизатор будет помощнее», — пояснил он. Стоимость конструкции составила пять тысяч рублей.

На изобретение конструкции школьника подтолкнула мечта о карьере певца. Хороший интернет необходим для того, чтобы он мог выкладывать в интернет свои песни и посылать видео на онлайн-конкурсы. Крысов поделился, что жители некоторых других сел боятся излучения от подобных вышек. Однако его собственные односельчане и местные власти поддерживают его в начинании.

В мае стало известно о школьниках из деревни Новопетровка Пермского края, которым приходится залезать на вышку, чтобы отправлять домашние задания при дистанционном обучении. В день у детей было пять-шесть таких уроков, на загрузку и отправку заданий уходило по несколько часов. Позже стало известно, что в деревню проведут интернет.