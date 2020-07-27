Вдова основателя телеканала раскрыла свои последние слова умирающему мужу

Вдова основателя телеканала Fox News Роджера Эйлса Элизабет рассказала, что знала о его изменах во время их супружеской жизни. Как сообщает Daily Mail, журналиста обвиняли в сексуальных домогательствах и в результате он ушел с поста руководителя канала.

Женщина раскрыла, что сказала супругу незадолго до его смерти. «Роджер, ты нам нужен. Пожалуйста вернись к нам. Я прощаю тебя», — процитировала она последние слова, с которыми обратилась к основателю Fox News. Вдова уточнила, что мужчина не смог ответить, но прослезился.

По словам Элизабет Эйлс, она лично знала по крайней мере об одном случае неверности умершего супруга. «Он был в печали и искал прощения. Это были темные дни», — отметила вдова. Женщина также подвергла критике отношение к супругу из-за секс-скандала. «Я думаю, что мир позабыл, что значит проявлять сострадание», — заключила она.

Бывший председатель совета директоров, основатель канала Fox News Роджер Эйлс умер в возрасте 77 лет в мае 2017 года. Он был гендиректором канала с момента его основания в 1996 году. Эйлс также известен как консультант нескольких президентских кампаний. О нем положительно отзывался в том числе президент США Дональд Трамп.

В июле 2016-го Эйлс ушел в отставку после секс-скандала. Несколько телеведущих Fox News обвинили его в сексуальных домогательствах, среди них были Гретчен Карлсон и Мегин Келли. По словам Карлсон, она не ответила Эйлсу взаимностью, из-за чего была уволена. Суд принял сторону журналистки и назначил ей компенсацию в размере 20 миллионов долларов. Келли перешла на другой канал, NBC, в 2018 году.