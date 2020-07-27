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Мужчина показал пример правильного отцовства и стал героем

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www.reddit.com/

В сети восхитились мужчиной, который пришел к врачу вместе со своей дочерью и притворился, что ему тоже сделали прививку, чтобы девочке не было страшно. Мужчина стал настоящим героем в глазах пользователей Reddit. В комментариях под видео многие посчитали, что он показал пример правильного отцовства.

«Никогда не видела, чтобы ребенок смеялся после укола. Шикарный отец!» — написала Struggle_and_Grunt. «Очень правильно он сказал дочке, что будет немного больно, чтобы она знала, чего ожидать. Когда я была ребенком, мне говорили, что укол — это совсем не больно, но на самом деле все было не так!» — добавил mlookas.

Мужчину также назвали настоящей легендой и великолепным отцом, а ролик — «слишком хорошим». По мнению нескольких пользователей, дочь героя видео в будущем никогда не позволит партнеру плохо с собой обращаться, потому что перед ней всегда будет пример ее заботливого отца. Многие поделились тем, что в детстве мечтали именно о таких отношениях с родителями. «Девочке очень понравится это видео, когда она подрастет!» — подчеркнул nugz_mc-g.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что мужчины редко участвуют в жизни детей наравне с женщинами, и призвал их к большей ответственности. Хороший отец — это тот, кто всегда находится рядом и постоянно принимает решения о жизни ребенка, подчеркнул доктор.

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