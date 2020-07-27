Представлено ударопрочное стекло для смартфонов

Компания Corning анонсировала ударопрочное защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus. Представленный компонент должен защитить девайсы от падений, сообщает издание The Verge.

По словам Corning, новое стекло по сравнению с предыдущим — Gorilla Glass 6 — в два раза устойчивее к появлению царапин, и в четыре раза — по сравнению с аналогами конкурирующих фирм. Производитель гарантирует, что Victus может выдержать падение с высоты до двух метров. Corning также протестировала защиту от повторных падений: Victus выдержало 20 падений с высоты до одного метра, Gorilla Glass 6 — 15.

В компании заметили, что новый компонент остается уязвимым для повторяющихся малозаметных физических воздействий. В частности, если смартфон будет находиться в кармане или сумке с ключами или монетами, то со временем на поверхности стекла появятся царапины. «Повреждения данного характера применимы к любому стеклянному материалу», — заметил ведущий исследователь Corning Джеймин Амин (Jaymin Amin).

Согласно сообщению Corning, поставки защитного стекла нового типа начнутся в ближайшие месяцы. В первую очередь Gorilla Glass Victus будут оборудованы новые смартфоны Samsung.