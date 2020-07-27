Видео испытаний «уничтожителя» Крымского моста назвали фальшивкой

Видео испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» смонтировано и потому является фальшивым, утверждает «Свободная пресса», ссылаясь на анализ соответствующих роликов, проведенный капитаном 1 ранга запаса Юрием Трифоненковым. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

По мнению выпускника Высшего военно-морского училища имени Фрунзе 1987 года, сделавшего раскадровку роликов тестов в программе VEGAS Pro, крылья ракеты Р-360 «крепятся то ли на трех саморезах, то ли на трех болтах с потайной головкой», «лететь на них ракета точно не сможет». Трифоненков уверен, что «скрепленные таким образом, нагрузку они не выдержат».

Капитан 1 ранга запаса обращает внимание на то, что на одном из видео ракета летит левее цели, не оставляя тени на морской поверхности, а «при более крупном увеличении обнаруживаешь, что та область водной поверхности, на которой должна отражаться морская цель, подозрительно размыта». «На следующем кадре ракета Р-360 попадает точно в центр мишени. Ракета, теперь внезапно возникшая тень от нее, мишень и ее отражение в воде тоже выглядят как-то неестественно. Полагаю — пририсованы», — уверяет Трифоненков.

Согласно информации капитана 1 ранга запаса, на одном из кадров, где ракета уже миновала мишень, «мощная волна сжатого воздуха, сопровождающая полет летящей с околозвуковой скоростью ракеты, ударившись о высокий борт, почему-то не вызвала никакого возмущения на поверхности моря».

Трифоненков уверяет, что в ходе испытаний Р-360 должна была бы сбросить ударной волной с баржи «строительные леса», чего не произошло. «Те пиротехники просто заранее, еще до ракетного пуска, прикрепили заряд взрывчатки на краю палубы баржи-мишени за фальшбортом. И по команде подорвали, изображая прямое попадание Р-360», — заключает выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе.

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В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.