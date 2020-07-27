Застрявшие на островах туристы купили лодку и научились рыбачить ради выживания

Застрявшая на Филиппинских островах пара туристов из Австралии была вынуждена купить лодку и научиться рыбачить, чтобы выжить. Их историю рассказало издание Daily Mail.

49-летний Уоррик Элстон (Warrick Alston) и его жена Эйме (Aime) прибыли в провинцию Илоило в феврале. Они помогали нуждающимся и были волонтерами в местном приюте для сирот. Пара должна была вернуться домой 18 марта, но рейс отменили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Более того, в начале апреля президент страны Родриго Дутерте пообещал расстреливать всех нарушителей карантина. Это напугало австралийцев. «Власти Австралии думают, что у нас было время вернуться. Но тут семь тысяч отдаленных от центра островов и президент, который грозит расстрелами, при таких вводных как-то не хочется рисковать», — объяснил Элстон. Он пошутил, что туристическая страховка вряд ли покроет расстрел во время пандемии.

Элстоны уже пять месяцев живут на острове, находящемся за 600 километров от Манилы, столицы страны. У них сложности с доступом к платежным системам и австралийским банковским счетам. При этом Австралия уже перестала оплачивать гостиницы и рейсы на родину для застрявших за границей граждан. По подсчетам Элстона, им потребуется около 16 тысяч австралийских долларов (814,8 тысячи рублей), чтобы вернуться домой. Этих денег у них нет. Более того, внутренний туризм в Филиппинах пока запрещен, так что они не смогут добраться даже до аэропорта.

Австралийской паре пришлось придумывать, как зарабатывать деньги и выживать самостоятельно. Они купили лодку за 1,2 тысячи австралийских долларов (61,1 тысячи рублей), рыбачат на ней, сушат улов и продают его за деньги или же обменивают на куриное или козье мясо. Если еды становится слишком много, они делятся ею с местными жителями.

Несмотря на то что скоро наступит сезон дождей, австралийцы стараются сохранять позитивный настрой. Они надеются, что правительство поможет им вернуться домой.