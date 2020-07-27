Украина обвинила Россию в страхе

Вице-премьер Украины, первый замглавы делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников обвинил Россию в страхе взять на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут», — прокомментировал Резников заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия не является стороной конфликта и нельзя говорить о ней как о гаранте выполнения договоренностей по прекращению огня.

По словам Резникова, есть четкая информация от украинских военных и разведчиков, что все вооруженные формирования на неподконтрольных Киеву территориях являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ. «Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа [о прекращении огня]», — заявил украинский вице-премьер.

С полуночи 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках ТКГ. Днем командование операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили перемирие. Донецк и Луганск назвали это заявление провокацией.