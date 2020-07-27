Вынесен приговор одному из самых влиятельных людей Белоруссии

Верховный суд Белоруссии вынес приговоры 16 фигурантам громкого уголовного дела с участием крупных предпринимателей и высокопоставленных чиновников, среди которых — один из самых влиятельных людей страны Андрей Втюрин. Об этом сообщает Tut.by.

По данным следствия, одни фигуранты получали взятки за поставку телекоммуникационного оборудования для государственных ведомств, другие — передавали взятки за возможность заключить выгодные контракты.

Андрей Втюрин, бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности, признан виновным в получении взяток в размере 192 тысяч долларов США и осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд лишил его специального звания «полковник запаса».

Экс-заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный и бывший председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович были признаны виновными в совместном получении взяток в общей сумме не менее 868 тысяч долларов. Они приговорены судом к 7,5 года лишения свободы.

Граждане России Виталий Горбачев и Владимир Казанцев приговорены к двум годам. Россияне, представляющие интересы российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» были признаны виновными в даче взяток в размере не менее 190 тысяч долларов. Они были освобождены из-под стражи в зале суда с учетом амнистии и отбытого срока под стражей в СИЗО.

В апреле 2019-го Втюрин был задержан в момент получения крупной взятки от российского бизнесмена за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования пенитенциарной службы. По уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов, 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко. В 2002 году окончил Академию министерства внутренних дел Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.